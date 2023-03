Il 'pirata' della strada che dopo un incidente fa "ciao" con la mano e scappa

Si era accorto di aver tamponato quell'auto, ma dopo l'incidente, senza neanche verificare come stesse la persona a bordo dell'altro veicolo, secondo le accuse ha fatto "ciao" con la mano e se ne è andato. I carabinieri di Meda (Monza e Brianza) hanno denunciato per omissione di soccorso un ragazzo di 18 anni residente a Cinisello Balsamo (Milano) che, la sera del 1° marzo intorno alle 20, mentre percorreva la strada provinciale 35 Milano-Meda alla guida della Fiat Grande Punto del padre, all'altezza di Nova Milanese ha tamponato una Volkswagen Golf che lo precedeva guidata da un 37enne residente a Meda.

Il 18enne poi, imitando la Golf che si accostava sulla destra fuori dalle corsie di marcia, prima ha seguito l'auto che aveva tamponato, poi si è accostato e facendo "ciao" con la mano, ha accelerato e si è dato alla fuga lasciando la Volkswagen sul ciglio della strada. Il 37enne dolorante è andato prima in ospedale a Como per gli accertamenti medici su un trauma rachide cervicale (fortunatamente nulla di grave) e poi dai a carabinieri di Meda per sporgere denuncia su quel guidatore che non gli aveva prestato soccorso.

Dopo le indagini del caso, i carabinieri hanno denunciato il 18enne per omissione di soccorso.