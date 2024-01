Tragico incidente sulla statale: due morti e sei feriti

Grave incidente stradale sulla strada statale 148, nota come "Pontina". Il bilancio è di due morti e sei feriti. Lo schianto è avvenuto giovedì mattina, 18 gennaio 2024, nel territorio di Aprilia (provincia di Latina).

Da quanto si apprende nello scontro sono stati coinvolti due veicoli. Nulla si sa al momento sulla dinamica di quanto accaduto né sono note le generalità delle vittime.

Incidente sulla Pontina, soccorsi sul posto

L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 56 nella frazione di Campoverde, lungo la carreggiata in direzione Roma. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dagli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire cos'è successo e accertare eventuali responsabilità. Sul posto anche le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. La carreggiata infatti, come aggiornano da Anas, è stata chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni necessarie. Pesanti le ripercussioni sul traffico mattutino della Pontina verso la Capitale.

