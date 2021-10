Tragico incidente: morti due 18enni. Coinvolte tre auto

Tragico incidente oggi domenica 3 ottobre sulla Pontina, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni due giovani di 18 anni hanno perso la vita, mentre altri tre sono i feriti, tra cui due ragazzi che erano in auto con loro.

Come riferisce LatinaToday, l'incidente è avvenuto intorno alle 4 di mattina nel territorio di Aprilia, al chilometro 41+750, in direzione sud verso Terracina. Da quanto si apprende sono tre le auto che sono rimaste coinvolte.

La strada statale 148 Pontina è stata temporaneamente chiusa e riaperta ore dopo l'incidente, intorno alle 10.30.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale a cui spetta ora la ricostruzione del tragico incidente; hanno raggiunto la Pontina anche le squadre dell'Anas, insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

Incidente sulla Pontina, morti due giovani: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, 4 ragazzi a bordo di una Polo, tutti di Anzio, procedevano in direzione sud quando il conducente, per cause che sono ancora al vaglio della polizia stradale, ha perso il controllo della vettura strusciando il guardrail per poi finire sull'altro lato e colpire un manufatto di cemento a margine della strada.

Solo dopo diversi cappottamenti il veicolo si è fermato al centro della strada. Due dei ragazzi che erano a bordo sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Proprio in quel momento sulla strada sopraggiungeva una Ford Fiesta che ha colpito l'auto ferma, mentre un terza auto, una Nissan Qashqai, ha trascinato uno dei giovani.

Incidente ad Aprilia: molti punti da chiarire

Il campo dell'incidente è lungo quasi un chilometro e sono stati non semplici i rilevi da parte degli uomini della polizia stradale. Sono diversi i punti che al momento devono ancora essere chiariti. Innanzitutto chi dei quattro ragazzi si trovasse al volante al momento dell'incidente. Bisogna inoltre capire se i due ragazzi che sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, probabilmente seduti sul sedile posteriore, indossassero la cintura. Nulla si sa sulle cause dell'incidente.

Appena possibile gli agenti della polstrada ascolteranno anche gli altri due giovani che sono rimasti feriti che sono ricoverati in ospedale ad Aprilia, un 17enne ed un altro coetaneo delle due vittime. Nell'incidente è rimasto ferito anche l'uomo che era al volante della Ford Fiesta che è ricoverato in ospedale a Pomezia; mentre non hanno riportato conseguenze gravi gli occupanti del terzo veicolo.