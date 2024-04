Schianto con la Porsche: colpisce un furgone, poi finisce contro un albero. Un morto e 6 feriti

Ancora sangue sulle strade. Incidente mortale domenica sera (7 aprile) a Sirmione, in provincia di Brescia. La vittima è Ruben Wlodkowski, 32enne di origine polacca residente a Peschiera del Garda (Verona). Era lui alla guida della Porsche Cayenne finita in un fosso, e poi contro un albero, dopo aver colpito un furgone Volkswagen in uscita da una strada secondaria. Tutto è successo poco dopo le 20 all'incrocio tra via Verona e via Giuseppe Verdi, di fronte a Punta Grò (un'area naturalistica e balneare che si trova all'estremità sud-orientale della penisola di Sirmione, sul lago di Garda). Sono gravissime le condizioni del conducente del furgone, un ragazzo di 28 anni: è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Civile dall'elisoccorso decollato da Como. In nottata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Incidente con la Porsche Cayenne a Sirmione: un morto e 6 feriti

Ci sono altre 5 persone coinvolte nello schianto, per fortuna in modo lieve: sono state medicate sul posto e nemmeno ricoverate in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche due ambulanze della Croce Rossa, l'automedica e l'infermierizzata da Desenzano e Castiglione. Tre le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, due arrivate dai comandi provinciali di Brescia e Mantova e la terza (con supporto autogru) dal comando di Verona. Tra i sei feriti ci sono un ragazzino di 16 anni, il ragazzo di 28, una ragazza di 34, due donne di 41 e 73 anni, un uomo di 47 anni.

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Salò e Desenzano, intervenuti sul posto per i rilievi necessari. Secondo quanto ricostruito finora, la Porsche Cayenne di Wlodkowski viaggiava lungo via Verona in direzione Peschiera, quando si sarebbe trovata di fronte il furgone in uscita da via Verdi. Nel tentare di evitare l'impatto, si è scatenata la paurosa e fatale carambola. Nell'incidente potrebbe essere rimasta coinvolta anche una motocicletta, una Bmw RR. Le indagini sono in corso.