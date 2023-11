Drammatico incidente: camion perde il carico che finisce sulle auto. Due morti e vari feriti

Due morti e diversi feriti di cui uno grave. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, venerdì 17 novembre, a Caprara di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, sulla strada provinciale 111. In base alle prime ricostruzioni, un furgoncino avrebbe perso il carico di impalcature che trasportava. I ponteggi in metallo avrebbero colpito alcune auto che stavano sopraggiungendo.

In una delle vetture centrate vi erano due persone, entrambe decedute sul colpo. I veicoli rimasti coinvolti nell'incidente sarebbero in tutto tre. La dinamica di quanto accaduto è comunque ancora piuttosto incerta. Non è ancora chiaro se le auto siano state centrate solo dal carico o se vi sia stato un impatto anche con il mezzo pesante. Fatto sta che il conducente alla guida del camioncino sarebbe fuggito senza prestare soccorso ed è attualmente ricercato. Uno dei feriti, il più grave, è stato trasportato in ospedale a Parma, gli altri a Reggio Emilia. Sul posto sono presenti vari mezzi di soccorso tra cui i vigili del fuoco e i carabinieri.

