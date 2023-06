Pulmino finisce in una scarpata e si capovolge: tra i feriti anche un bambino

Tragedia sfiorata oggi venerdì 30 giugno lungo la strada statale 242 che da Canazei porta a Passo Sella, in provincia di Trento. Un pulmino per cause ancora poco chiare prima delle 9 è uscito di strada in un rettilineo finendo in una scarpata e si è ribaltato. Il bilancio è di sette feriti, di cui quattro gravi. Tra i feriti anche un bambino originario di San Giovanni di Fassa, portato con l'elisoccorso all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

I passeggeri sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Il mezzo che si è ribaltato è dello Ski Team Fassa e stava percorrendo la strada che conduce a Passo Sella, valico che poi conduce in Val Gardena, per portare il personale in supporto all'ultima tappa dell'evento podistico "Val di Fassa Running". La polizia locale sta lavorando per accertare le cause dell'incidente.

Continua a leggere su Today.it...