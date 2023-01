Incidente durante il rally a Dakar: morto uno spettatore italiano

La nona tappa della Dakar è costata la vita a uno spettatore martedì in Arabia Saudita. Un turista italiano è morto dopo essere stato travolto durante la corsa del rally della Dakar 2023 tra Riad e Harad, in Arabia Saudita. Stando a quanto riferito dagli organizzatori dell'evento sportivo, l'uomo era posto dietro una duna sulla speciale che collega Riyadh a Haradh ed è stato investito da un concorrente. Curato da un'équipe medica, è deceduto per le ferite riportate durante il trasferimento in elicottero.

''Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sul tracciato del rally, ha spiegato l'organizzatore, Aso, in un comunicato stampa riportato da l'Equipe. Non sono state ancora rese note le generalità della vittima.

Il Rally di Dakar è iniziato il 31 dicembre sulle rive del Mar Rosso e si concluderà il 15 gennaio nella città orientale di Dammam. Organizzato per la quarta edizione consecutiva in Arabia Saudita, il rally si corre per lo più in zone desertiche ma attira comunque spettatori da tutte le parti del mondo, anche se con numeri inferiori rispetto a quando la gara si disputava in America Latina e Africa.