Auto travolta dai ponteggi caduti dal furgone: morti due ragazzi. Arrestato il conducente in fuga

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Guastalla il presunto conducente dell'autocarro che ieri sera, venerdì 17 novembre, ha causato un incidente mortale a Caprara di Campegine (Reggio Emilia), dove il carico di impalcature caduto dal mezzo ha travolto tre auto causando due morti, un ferito gravissimo e altri quattro meno gravi. Il presunto pirata della strada, di 39 anni, si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test finalizzato ad accertarne l'eventuale tasso alcolemico. Non solo: si sarebbe anche messo al volante con la patente che gli era stato ritirata lo scorso mese di agosto per guida in stato d'ebbrezza. Le accuse ipotizzate a suo carico sono omicidio stradale, lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni.

La dinamica dell'incidente avvenuto in provincia di Reggio Emilia

L'incidente è costato la vita a due ragazzi che si trovavano su un'auto colpita dai ponteggi in metallo. Il fatto è avvenuto intorno alle 18,30 lungo la strada provinciale 111, in località Caprara del comune di Campegine.

I carabinieri hanno accertato che mentre procedeva verso Sant'Ilario d'Enza, l'autocarro avrebbe perso il carico travolgendo una Citroen Picasso che proveniva dal senso di marcia opposto. Sull'autovettura, rimasta schiacciata dal carico, c'erano tre ragazzi. Il conducente, di 19 anni, e un suo amico 21enne, sono morti nell'impatto, mentre un altro giovane, anche lui 21enne, è stato trasportato in prognosi riservata in ospedale a Parma. I ragazzi erano tutte di Reggio Emilia. Il carico del camion ha colpito altre due vetture, per fortuna in questo caso senza gravi conseguenze: una Bmw con il conducente rimasto illeso e una Peugeot 208 con a bordo 4 persone rimaste lievemente ferite.

