Guidava la Lamborghini positivo alla cannabis: "Sorpasso azzardato mentre arrivava la Smart con mamma e figli"

È risultato positivo ai cannabinoidi Matteo Di Pietro, il 20enne del gruppo di youtuber dei 'TheBorderline', indagato per l'omicidio stradale che ha causato la morte di Manuel Proietti, il bimbo di soli 5 anni travolto mentre era in auto con sua mamma Elena Uccello, 29 anni, e con la sorellina di soli 3 anni, entrambe ferite. Il giovane si trovava alla guida del suv Lamborghini che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno, si è scontrato con l'auto su cui viaggiavano la donna e i due figlioletti.

Nell’inchiesta aperta in procura a Roma si procede per omicidio stradale e lesioni. Insieme al ragazzo in auto al momento dello scontro erano presenti altri quattro giovani e la loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. I magistrati coordinati dai pm del gruppo del procuratore aggiunto Michele Prestipino nelle prossime ore affideranno una consulenza tecnica per accertare a che velocità stesse viaggiando il suv, mentre gli agenti della polizia locale sono al lavoro sui cellulari dei cinque giovani presenti al momento dello schianto. I cinque, dopo aver affittato l'auto, si sono messi alla guida, alternandosi. La sfida che avevano promosso anche in alcune storie pubblicate su Instagram e poi rimosse, consisteva nello stare 50 ore al volante, a turno, prima uno e poi un altro e poi un altro ancora.

Le indagini si concentreranno soprattutto sulla dinamica del sinistro. La posizione in cui le auto si sono fermate e una perizia voluta dalla procura serviranno per stabilire eventuali responsabilità. Da quanto riporta RomaToday, Elena Uccello aveva appena ripreso Manuel e Aurora dall'asilo. Manuel sedeva sul seggiolino di sicurezza accanto alla madre mentre la sorellina era dietro sulla Smart a quattro porte che percorreva via di Macchia Saponara. Come detto, l'impatto c'è stato proprio sul lato dov'era Manuel.

Uno scontro tremendo, come raccontato da Lucia, una donna di 50 anni che abita a pochi metri da dove c'è stato l'incidente: "Ero in casa quando ho sentito un botto terrificante e sono uscita, in pochi minuti è accorsa molta gente e c'era un ragazzo che prestava i primi soccorsi al bambino, provando a fargli la respirazione bocca a bocca. Non riuscivo ad avvicinarmi perché era una scena raccapricciante. Abito qua da 45 anni, la macchina proveniva da una strada da cui non c'è molta visibilità. Da quello che mi hanno raccontato alcuni vicini, i ragazzi sul suv hanno provato a superare una macchina, andavano a grande velocità e hanno investito l'auto della signora che stava aspettando fuori dall'asilo. È allucinante, ancora non riesco a crederci".

Intanto è stata dimessa dall'ospedale Bambin Gesù di Roma la sorella del piccolo Manuel, rimasta ferita nell'incidente insieme alla madre. La nonna della piccola l'ha portata a casa, mentre la mamma è ancora ricoverata al Sant'Eugenio in stato di shock. Illesi i giovani che si trovavano all'interno della Lamborghini.

Il dramma di Casal Palocco ha scatenato le immediate reazioni della politica. Il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, intervenuto durante l'assemblea di Confcooperative, ha parlato del nuovo codice della strada: "Un bimbo di cinque anni è morto alle porte di Roma, pare fosse in svolgimento una competizione social di youtuber in 5 su una Lamborghini che hanno stritolato questo bimbo. Se sei recidivo e togli la vita a una persona perché sei un cretino al volante, tu la patente non la vedi più per il resto di tuoi giorni, non è che la sospendo per qualche mese". Sul tema è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato da Sky TG24: "È un problema grave. Il tema della repressione si incrocia con il tema della prevenzione. Ci stiamo lavorando con il ministro Salvini. Riteniamo che all'azione di prevenzione e repressione vada affiancata una consistente azione culturale e divulgativa educativa su quelli che sono i rischi di alcuni comportamenti''.

Una tragedia da non sottovalutare, come ha spiegato il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato: "Se fosse confermata l’ipotesi che a causare l'incidente di ieri a Casal Palocco sia stata una sfida social, la tragica notizia della morte di Manuel assume aspetti ancora più gravi. A quanto si apprende, infatti, a bordo dell'auto sportiva viaggiavano cinque youtuber con oltre 600mila follower che molto probabilmente stavano girando un video per una challenge da pubblicare sui loro canali social. E’ indubbio che sulla sicurezza stradale serve un piano straordinario per aumentare sia i controlli sia la prevenzione, ma questo non basta, e oggi è ancora più evidente. Bisogna partire dal monitoraggio e dalla regolamentazione dell’uso dei social media e prendere decisioni drastiche. I Social di chi commette illegalità, istiga o commette atti di violenza che possono mettere a rischio la vita degli altri vanno chiusi immediatamente. Oggi mi unisco al dolore dei famigliari del piccolo Manuel, augurandomi che la madre e la sorellina possano rimettersi presto, consapevole che il dolore immenso dei genitori non si potrà rimarginare".

