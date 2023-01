Chi sono i cinque ragazzi morti nell'incidente di Roma

Una serata di festa terminata in tragedia, cinque giovani vite spezzate nella notte, nel terribile incidente avvenuto in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a Roma.

Incidente a Roma: i nomi delle vittime

Nello schianto hanno perso la vita tre ragazzi di 22 anni, Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, morti sul colpo. Con loro c'erano anche Flavia Troisi e Giulia Sclavo, 18 anni, che sono morte in ospedale. Le loro condizioni erano disperate all'arrivo dei soccorsi. Leonardo C., 22 anni, di Tor Lupara come gli amici, lotta tra la vita e la morte. Non è ancora chiaro se i sei amici stessero festeggiando ieri sera il compleanno di Flavia Troisi, che aveva compiuto gli anni proprio ieri.

La dinamica da chiarire

La Fiat 500 su cui viaggiavano è andata a finire contro un palo della luce, per poi sbattere contro un albero e ribaltarsi più volte sull'asfalto. Una carambola tremenda, che non ha lasciato scampo ai cinque giovani. Con tutta probabilità alla guida c'era uno dei tre ragazzi deceduti, visto che l'auto è intestata alla madre.

La dinamica esatta è ancora al vaglio: fondamentale capire che cosa abbia causato il ribaltamento, e quanto abbiano influito velocità e stato dell'asfalto. Ad indagare i carabinieri della stazione di Mentana e della compagnia di Monterotondo. Secondo una prima valutazione a causare l'incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava l'auto. La Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti.