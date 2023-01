Auto si ribalta, tragico schianto nella notte: morti 5 giovani

Tragico schianto nella notte tra giovedì e venerdì, ancora sangue sulle strade. Grave incidente alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata più volte, per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 nella zona di Fonte Nuova su via Nomentana. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 611, a Tor Lupara.

Incidente Roma: morti 5 ragazzi, chi sono le vittime

La 500 bianca si sarebbe andata a schiantare per cause ancora da accertare prima contro un palo della luce situato in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall'ufficio postale di Fonte Nuova, poi contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l'asfalto.

Le vittime sono tre ragazzi e due ragazze: erano tutti giovanissimi, nati tra il 2001 e il 2006, avevano tra i 17 e i 22 anni. Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale, al Sant'Andrea. Delle cinque vittime, 4 sono morte sul colpo, mentre una delle due ragazze coinvolte è deceduta alle prime luci dell'alba al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stata trasportata d'urgenza dal personale del 118, giunto immediatamente sul posto per prestare i primi soccorsi.

A ricostruire la dinamica dell'incidente stradale sono i carabinieri della stazione di Mentana e della compagnia di Monterotondo. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. L'indagine, al momento, è a carico di ignoti. Come sottolinea RomaToday, la tragedia di poche ore fa riporta alla mente un altro incidente gravissimo avvenuto sulla Nomentana, sempre nel territorio di Tor Lupara: nel maggio del 2007 quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di un’auto erano usciti di strada andando a sbattere contro un albero, un urto violentissimo in cui era morta sul colpo una giovane di 18 anni. Tre amici di 17 e 19 anni erano morti poche ore dopo in ospedale.