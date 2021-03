Volante della polizia si schianta contro un'auto: morta una 18enne, 5 feriti

La pattuglia della stradale era lanciata all'inseguimento di una presunta banda che aveva rapinato un tabaccaio di Tivoli. Il tragico incidente nella periferia est di Roma, in via Salone

Una pattuglia della polizia stradale si è scontrata contro un'altra auto mentre era lanciata all'inseguimento di una banda di presunti rapinatori. Nell'incidente stradale avvenuto in via di Salone, periferia est di Roma, la volante ha impattato contro un'altra auto e nello scontro avrebbe perso la vita una giovane donna, di circa 18 anni.

Incidente Roma, Polizia contro autovettura: morta 18enne

Come spiega Mauro Cifelli per Romatoday la vittima innocente di 18 anni si trovava a bordo di una Fiat Punto insieme al padre, la madre e il fratello. Tutto è iniziato alle 11:00 di stamattina quando due banditi hanno rapinato una tabaccheria a Tivoli. In fuga i due hanno preso l'autostrada A24 Strada dei Parchi ma sono stati intercettati da una volante della PolStrada di Lunghezza. Da qui l'inseguimento con la coppia di malviventi che, dopo aver percorso diversi chilometri, è uscita a tutta velocità dal casello autostradale di via Lunghezza.

Su via di Salone lo scontro, violento, con l'auto della PolStrada che ha impattato frontalmente contro una Fiat Punto. L'impatto fatale non ha lasciato scampo ad una ragazza di 18 anni. Cinque i feriti, tutti gravi: i due poliziotti sulla volante e le altre tre persone che si trovavano a bordo della utilitaria, madre, padre e figlio.

I feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale Sandro Pertini, San Giovanni Addoloarata, al Policlnico Umberto I ed al Policlinico Tor Vergata.

La vettura dei rapinatori è stata trovata incidentata contro un muro poco distante da via di Salone, con ancora dentro la refurtiva della rapina al tabacchi di Tivoli. Dei rapinatori nessuna traccia. Resta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sul quale hanno svolto i rilievi i carabinieri della Compagnia di Tivoli. Sul posto anche la polizia scientifica.