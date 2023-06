"In Lamborghini per 50 ore": folle sfida social dietro l'incidente a Roma (morto un bimbo)

Una vita spezzata a 5 anni, due feriti gravissimi. Tutto per un video su Youtube, per "fare views". L'incidente stradale a Roma scuote l'Italia. C'è stato uno schianto tra una Smart dove viaggiavano una mamma e i suoi due figli di 5 e 3 anni, e una potente Lamborghini guidata da un ragazzo di 20 anni: insieme a lui altri 4 amici. La mamma e la bambina sono ricoverate in condizioni gravi. Il Suv era stato noleggiato dai ventenni, parecchio noti sui social, per filmare una sfida e postarla sul loro canale YouTube. Una sfida di resistenza: quante più ore possibile a bordo di un Suv. Risultato: un bimbo morto, si chiamava Manuel Proietti.

L'incidente a Roma: morto Manuel Proietti

Partiamo dall'inizio. L'incidente è avvenuto mercoledì 14 giugno alle tre e mezza di pomeriggio in via di Macchia Saponara, nel tratto comrpeso fra via dei Pescatori e via Archelano di Mileto, zona Casal Palocco. Fatale per il piccolo l'impatto fra la vettura dove viaggiava con la madre e la sorella e un suv, condotto da un ragazzo. Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia, il piccolo Manuel Proietti è deceduto subito dopo l'arrivo al nosocomio lidense. Gravi anche la madre e la sorellina, trasportate entrambe in codice rosso in ospedale.

A scontrarsi un suv Urus Lamborghini con a bordo cinque persone e una Smart Fourfour, all'interno della quale viaggiavano la madre e i suoi due figli piccoli. A bordo della Lamborghini erano presenti 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza, tutti ventenni, trasportati per accertamenti in diversi ospedali. Praticamente illesi. La dinamica dell'incidente è al vaglio. La Smart percorreva via di Macchia Saponara, proveniente dalla Colombo. La Lamborghini in senso di marcia opposto.

L'ipotesi della sfida social per il canale "The borderline"

Le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video - già acquisito dagli investigatori - forse per una challenge (una sfida) su YouTube: L'obiettivo sarebbe stato quello di rimanere dentro alla macchina per 50 ore. Fino a quando non si sono schiantati contro la Smart guidata dalla madre del piccolo Manuel.

Come riporta oggi RomaToday, l'ipotesi che stessero realizzando un video per i social è rafforzata anche da quanto raccontato dai residenti che già ieri avevano avvistato il Suv con all'interno i ragazzi intenti a girare alcuni video.

Uno di loro è il fondatore di un canale "The borderline" dove si condividono "i video più assurdi di YouTube Italia". È scritto così sul profilo del social che conta 600mila iscritti e decine di milioni di visualizzazioni. Visualizzazioni significa soldi, con quei numeri. Per attrarre un largo pubblico di ragazzini avevano trovato la ricetta: sfidarsi a fare qualsiasi cosa, filmandosi.

La posizione dei cinque ragazzi sulla Lamborghini è ora al vaglio di chi indaga. Partirà, per chi era alla guida, la denuncia per omicidio stradale e lesioni stradali aggravate.

Continua a leggere su Today.it...