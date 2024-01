Il compleanno, la proposta di matrimonio e l'incidente con l'auto (senza patente): le ultime ore di Francesco e Gessica

Il compleanno, la festa doppia perché coronata dalla proposta di matrimonio "da film" in ginocchio e con uno scintillante anello, poi l'auto che sbanda: due vite spezzate in pochi attimi. Erano fidanzati Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, i due giovani di 23 anni morti nell'incidente stradale accaduto a Rosarno (Reggio Calabria) nella notte tra martedì e mercoledì.

Solo poche ore prima i ragazzi avevano festeggiato il compleanno di Gessica e il suo Francesco le aveva chiesto di sposarlo. Sono morti mentre tornavano a casa dopo quella che doveva essere una serata perfetta.

La loro felicità l'avevano condivisa sui social. Su Instagram entrambi avevano pubblicato il video girato dagli amici della proposta di matrimonio. "Non solo - ha scritto Giovinazzo - è il tuo compleanno. Io ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte". Parole che adesso suonano tristemente profetiche.

Giovinazzo lavorava come operaio edile. Dopo la festa si è messo alla guida di una Fiat 500. Accanto sedeva Gessica. Dietro il cugino di lui, di 20 anni. Per cause da chiarire l'auto è finita contro un pilastro in cemento. Francesco e Gessica sono morti, l'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono molto gravi.

La Procura della Repubblica di Palmi, che coordina le indagini sull'incidente, ha disposto sui corpi delle due vittime e sul terzo giovane l'alcol test ed esami tossicologici. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri è emerso Giovinazzo non aveva mai conseguito la patente e che l'auto era priva di assicurazione.