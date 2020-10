Scontro tra auto e furgone: morto un ragazzo, due feriti

Un ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 22 ottobre, a Sabaudia, in provincia di Latina, lungo la Migliara 53, all'altezza di Borgo Vodice. Lo schianto ha coinvolto un'auto e un furgone Doblò, con un bilancio drammatico: una vittima e due feriti.

Incidente oggi a Sabaudia (Latina): morto un ragazzo,

Sul posto i soccorritori del 118 che hanno inviato un'eliambulanza e le pattuglie della polizia stradale che si sono occupate della ricostruzione della dinamica del sinistro. Una squadra di vigili del fuoco ha estratto il corpo senza vita del giovane dalle la lamiere del veicolo. I soccorritori hanno poi tentato di stabilizzare il giovane, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un ragazzo, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla sua identità, così come non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.