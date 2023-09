Fernando, Gianluca e Giulio: le ultime tre vittime della strage (infinita) sul lavoro

Fernando, Gianluca e Giulio. Sono gli ultimi tre nomi di una lista tropo lunga: Quella dei morti in incidenti sul lavoro. Fernando Di Nella, 62 anni, Gianluca De Santis, 40 anni, e Giulio Romano, 56 anni, lavoravano alla Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti) e ieri, 13 settembre, sono rimasti uccisi da un'esplosione nello stabilimento. Due colleghi sono stati portati via in ambulanza in stato di choc, ma non feriti. Sembra un copione che si ripete. Nello stabilimento nel 2020 un altro incidente, con tre vittime anche allora.

L'azienda, come si legge sul sito internet, è attiva nel settore civile e militare con lo scarico e la manutenzione di munizioni convenzionali e non convenzionali e di bombe a grappolo. Parallelamente, si occupa di riformulazione e produzione di esplosivi per uso civile e industriale, smaltimento di airbag e cinture di sicurezza per il settore automobilistico e razzi di segnalazione per il settore marittimo.

Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia. Alcune abitazioni nella zona sono state evacuate per precauzione. Il pm Silvia Di Nunzio della Procura di Vasto coordina l'inchiesta sull'incidente. Erano tutti operai esperti e non erano in corso operazioni particolari, cosa si accaduto è tutto da ricostruire. Certo è che l'azienda non è nuova a tragedie simili. Si tratta del quarto incidente nello stabilimento abruzzese nel corso degli anni.

I tre operai morti nell'esplosione in fabbrica

Fernando Di Nella era prossimo alla pensione. Era caporeparto, era di Lanciano e viveva nel popoloso quartiere di Santa Rita. Lascia la moglie e due figlie. Anche il cognato ha lavorato alla Sabino ed è già andato in pensione. Gianluca De Santis, aveva 40 anni ed era di Palata (Campobasso). Lascia due figli. Giulio Romano, 56 anni, era invece proprio di Casalbordino. Aveva la passione del basso elettrico e un passato da orafo. Era scampato all'incidente del 2020. Quel giorno era di turno ma, per un malore, era uscito prima.

I precedenti

Una tragica scia di incidenti segna la storia della Esplodenti Sabino. L'ultimo il 21 dicembre 2020, anche allora morirono tre operai: Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino; Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri, Nicola Colameo, 46 anni, di Guilmi. La ferrovia e la statale 16 rimasero bloccate per ore mentre si recuperavano i corpi delle vittime di un tremendo scoppio. Nel 1992 in fabbrica morì il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco di una spoletta, nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente.

Il titolare della Esplodenti Sabino, Gianluca Salvatore, ieri era in viaggio ed è tornato in sede appresa la notizia dell'incidente mortale. Tramite il suo legale, Augusto La Morgia, dice di "non spiegarsi l'accaduto, anche alla luce delle precauzioni severissime prese dopo la tragedia del 2020".

"Resta, allo stato, inspiegabile la causa dell'innesco - interviene la società con una nota - che ha determinato la dolorosa perdita di tre lavoratori sebbene esperti formati e informati dei rischi connessi allo svolgimento delle loro mansioni. I soci della Esplodenti Sabino, assicurando la più ampia collaborazione della società con l'autorità giudiziaria per l'accertamento delle cause del sinistro, sono vicini ai familiari delle vittime con cui condividevano quotidianamente gli ambienti di lavoro e le attività lavorative e ai quali manifestano la incondizionata solidarietà precisando che, per quanto di competenza, la società si farà carico di ogni loro esigenza anche attraverso le proprie compagnie di assicurazione".

Per i fatti del 2020 proprio oggi, 14 settembre, dinanzi al gup del Tribunale di Vasto, è in programma l'udienza preliminare per dieci imputati, società compresa: l'accusa principale è di cooperazione colposa in omicidio colposo, per colpa generica cagionata dalla negligenza, imprudenza e imperizia, e per colpa specifica, consistita nella violazione di diverse norme antinfortunistiche. Nel 2020 il fatto avvenne durante lo smaltimento di diversi materiali, miscela incendiaria, povere pirica, polvere nera, razzi di segnalazione, legna impregnata di Tnt, dotazioni nautiche, simulatori di colpo tipo kanonslag. La fabbrica rimase inattiva per sette mesi, anche per la ferma posizione della Procura guidata da Giampiero Di Florio sulle condizioni di sicurezza. A luglio 2021, ottenuto il dissequestro, le attività erano riprese.

Il sindaco: "Dopo tre anni lo stesso strazio..."

Piange e non riesce a nascondere la commozione per la tragedia che si è consumata oggi in paese Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino. All'Adnkronos dice: "Non è possibile... Non è possibile, dopo tre anni si ripete. Stesse scene, stesso strazio, stesso numero di morti. Ho telefonato ai sindaci degli altri due comuni colpiti per fare loro le condoglianze. Mi ha chiamato il presidente della Regione, Marco Marsilio, per esprimere vicinanza e cordoglio, e anche i parlamentari della zona. Vero che in una fabbrica come questa, di esplodenti, l'incidente è dietro l'angolo, ma sconvolge. Dopo tre anni riviviamo lo stesso incubo. Dolore, lutti... Conoscevo Romano - dice - e ho parlato col fratello, la vittima lavorava qui da diversi anni". "Aspettiamo - continua - gli accertamenti della magistratura, ora. E dobbiamo stare vicino alle famiglie delle vittime e anche di tutti i lavoratori, che sono una settantina. Noi qui abbiamo lottato per la difesa dellavoro e della sicurezza. La scorsa volta, con l'inchiesta in corso e la fabbrica chiusa e sotto sequestro, gli operai sono stati lasciati senza sostentamento per mesi: non avevano né stipendio né ammortizzatori sociali. Speriamo che non si ripeta".

"Più controlli per prevenire gli incidenti sul lavoro"

Nella stessa giornata in cui si piangono tre nuove vittime del lavoro, il Senato ha approvato all'unanimità una mozione, firmata da tutti i gruppi, per chiedere al governo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. I parlamentari sollecitano l'esecutivo a impegnarsi per fermare la "serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera". Si chiede in particolare di potenziare controlli e prevenzione, rafforzare le sanzioni per le imprese che violano le norme e premiare quelle più virtuose.

"Bisogna fare di più per contrastare questo stillicidio di morti e di tragedie che colpisce fortemente non solo la nostra umanità, ma la convivenza civile della nostra nazione", scandisce in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

In 10 punti la mozione bipartisan chiede al governo, tra l'altro, di "valutare l'opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti". L'iniziativa era nata infatti dopo la strage di Brandizzo (Torino) dove cinque operai nella notte del 30 agosto sono stati travolti e uccisi da un treno mentre facevano manutenzione lungo i binari. Nella mozione si ipotizzano incentivi per le imprese che garantiscono "salde tutele per la prevenzione", ma anche più sanzioni per chi non rispetta le regole. Poi un fascicolo elettronico per ogni lavoratore e percorsi di formazione.

