Salvatore morto nello scontro con un'auto, la ragazza al volante era senza patente

Ancora un incidente stradale mortale, stavolta a Castellammare di Stabia. Nello scontro tra uno scooter e un'auto, un 19enne è morto sul colpo. Denunciata la 26enne che era al volante, senza patente.

L'incidente è avvenuto in via Ripuaria. Salvatore Vertolomo era in sella allo scooter e nell'impatto con la vettura è stato scaraventato sull'asfalto morendo sul colpo. Il passeggero che era con lui è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nell'auto, un'utilitaria, c'erano quattro persone. Sono tutte illese. Alla guida dell'utilitaria, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe la 26enne. Dai controlli è emerso che era senza patente. Ora è indagata per omicidio. Un 51enne risponde invece di favoreggiamento personale, perché ha tentato di prendersi la responsabilità dell'incidente dichiarando - mentendo - di essere al volante. I veicoli sono stati sequestrati per gli accertamenti.