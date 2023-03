Francesco e l'ultimo saluto alla fidanzata, Martina tornava dalla figlia: vite spezzate sulla Statale 162

Aveva lasciato la fidanzata alla stazione ferroviaria perché doveva prendere il treno, e poi si era rimesso alla guida della sua Citroen C4 per tornare a casa. A Francesco Cataldo, 27 anni, restava poco più di mezz'ora di guida per arrivare a casa nella frazione di Forchia di Cervino, cinquemila abitanti nella Valle di Sessuola, in provincia di Caserta.

Lungo la strada Statale 162 all'alba di sabato 4 marzo c'era anche Martina Persico, ragazza di trentenne di Massa Lubrense, che viaggiava su una Fiat 500 guidata da un'amica. Aveva lasciato la figlioletta di 7 anni a casa con i genitori. Martina faceva la cantante e si esibiva nei locali della Costiera. La giovane dopo una serata con gli amici si trovava sui sedili posteriori della Fiat 500.

Destini incrociati: l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto nel comune di Sant'Anastasia è ancora al vaglio degli inquirenti. Quello che è certo è che la Citroen C4 e la Fiat 500 sono rimaste coinvolte in maxi tamponamento con altre tre vetture: l'impatto è stato talmente violento che i soccorritori hanno fatto fatica a trovare il documento di riconoscimento di Francesco Cataldo dopo che il portafogli era andato praticamente distrutto. Poi sono stati i Carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico mettersi in contatto con la madre e il padre del 27enne: nonostante la corsa all'ospedale del Mare di Napoli il 27enne è morto per le ferite riportate nello schianto.

Martina è invece morta sul colpo. Gravissima anche l'amica alla guida della 500, una donna di Pagani in provincia di Salerno ora ricoverata all’ospedale Monaldi dove i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Non sono gravi le altre tre persone rimaste ferite che erano a bordo ognuno della propria auto.

I corpi di Martina Persico e di Francesco Cataldo sono stati trasferiti nel reparto di medicina legale del Secondo Policlinico universitario di Napoli. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Castello di Cisterna, della stazione di Sant’Anastasia e del Nucleo Investigativo-Sezione Rilievi del gruppo di Castello di Cisterna.