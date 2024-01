Auto esce fuori strada e si schianta contro un albero: morto un ragazzo di 17 anni

Una vittima e due feriti gravi. Questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto poco dopo le 5 di oggi, lunedì 29 gennaio, a Castellano di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. La vittima è un ragazzo di 17 anni, deceduto sul colpo, mentre il padre, un uomo di 46 anni, e il cugino 24enne, sono rimasti gravemente feriti.

I tre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda furgonata, risultata rubata la scorsa notte a Civitanova Marche, in provincia di Macerata: erano tutti seduti davanti, il ragazzo di 24 anni era alla guida, mentre gli altri due occupanti erano al suo fianco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire ed è uscito fuori strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro un albero. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 17enne. Sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Ancona.