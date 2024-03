Terribile schianto tra auto e un camion: morti marito e moglie

Sono due le vittime di un incidente stradale avvenuto a Santa Caterina d'Este, in provincia di Padova, dove una Dacia Sandero con a bordo due persone si è scontrata con un camion per cause da accertare. A perdere la vita sono stati proprio i due occupanti del piccolo suv, due anziani del posto: si tratta di Graziano Baldo, 80 anni, e della moglie, Erminiana Toniolo, di tre anni più giovane, che al momento della tragedia era seduta sul posto del passeggero. Il conducente del camion è invece rimasto illeso.

Sul posto anche l'elisoccorso, ma per i due coniugi non c'era nulla da fare

L'incidente, come spiega Cesare Arcolini su PadovaOggi, è avvenuto sulla strada regionale 10 all'altezza della frazione di Carceri. Nonostante i disperati tentativi di soccorso operati dai sanitari del Suem 118 per i due coniugi non c'è stato nulla da fare. Sono morti praticamente sul colpo. Al medico non è restato altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul luogo dell'incidente è atterrato anche l'elisoccorso del Suem 118 che tuttavia, vista la situazione, ha fatto prontamente rientro alla base di Padova. La dinamica dello schianto è al momento sconosciuta.

Lo scorso 20 gennaio sulla strada in cui si è verificato l'incidente qualcuno aveva abbattuto un autovelox che però successivamente era stato ripristinato. Sulle indagini c'è il più stretto riserbo e come detto non sono ancora chiare le responsabilità.