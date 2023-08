Marito e moglie investiti sul lungomare: lei muore sul colpo, lui è grave

Una donna di 76 anni, Isabella Laurenti, è morta dopo essere stata investita sul lungomare Marconi a Santa Marinella, comune del litorale nord della provincia di Roma. Grave il marito, un uomo di 74 anni, che era con lei. L'anziano è stato portato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dov'è ricoverato in prognosi riservata. La coppia di coniugi stava attraversando la strada quando una Volkswagen Polo è piombata su di loro, ricostruisce RomaToday. Al volante dell'auto c'era una donna di 84 anni residente in zona, sotto choc e portata in ospedale. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 80. Sul posto, ora incaricati delle indagini, sono intervenuti i carabinieri. Con loro anche i vigili del fuoco e il personale del 118.

La tragedia si è consumata intorno alle 20 di domenica sera, 13 agosto. A dare l'allarme sono stati diversi testimoni che hanno assistito alla scena. I pompieri hanno impiegato diversi minuti per estrarre il corpo della 76enne rimasta incastrata tra le auto. L'anziana è morta sul colpo. La conducente dell'auto, in stato confusionale, è stata affidata alle cure del personale del 118 sul posto. Secondo quanto si è appreso, dopo l'impatto, la macchina ha finito la sua corsa colpendo una vettura e un motoveicolo parcheggiato dal lato opposto.

Le operazioni di ripristino della strada e i primi rilievi utili per le indagini sono durati alcune ore, fino alle 00:30 circa.

