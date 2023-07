Drammatico incidente, auto travolge un'intera famiglia: morti bimbo di due anni, il papà e la nonna

Drammatico incidente a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. Secondo le prime informazioni un'intera famiglia - padre, madre, il figlio piccolo e la nonna - è stata investita da un'auto, un'Audi con targa tedesca. Il bilancio è di tre morti e un ferito. Il dramma si è consumato intorno alle 15,30 di oggi, giovedì 6 luglio, in via Udine.

Incidente a Santo Stefano di Cadore: auto travolge una famiglia, cosa sappiamo

La famiglia stava passeggiando quando l'auto ha travolto tutti, eccetto il nonno che era poco distante. Il papà, di 48 anni, e la nonna, di 65, sono morti praticamente sul colpo, mentre il bimbo di due anni è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasportato in condizioni disperate con l'elisoccorso in ospedale a Belluno. Purtroppo non ce l'ha fatta. Il bambino si trovava sul passeggino condotto dalla mamma che è rimasta ferita in maniera non preoccupante. Il nonno del bimbo era un po' più indietro: non sarebbe stato falciato dall'auto, ma è stato colto da malore subito dopo i fatti. Mamma e nonno sono stati portati in ospedale a Pieve di Cadore per essere medicati. La donna, di 42 anni, sarebbe stata ricoverata ma non è in pericolo di vita.

A rimanere ferita è stata anche l'automobilista, una 31enne di nazionalità tedesca. Stando a quanto si apprende le vittime erano originarie della provincia di Venezia. Quando si è consumato il dramma stavano facendo una passeggiata nel centro del paese dove si trovavano in villeggiatura. La strada è al momento chiusa per i rilievi da parte dei carabinieri. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da ricostruire. Così come sono da accertare eventuali responsabilità della conducente che è stata portata in ospedale in stato di choc e sarà sottoposta ai prelievi di rito. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Zaia: "Una di quelle notizie che non vorresti mai leggere"

"È una di quelle notizie che non vorresti mai leggere e che lascia completamente senza parole" è stato il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. "Una tragedia che colpisce una famiglia, ma anche un'intera comunità. Mi stringo al dolore dei familiari ai quali porgo le più sentite condoglianze personali e istituzionali". Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è detto ''profondamente colpito e addolorato'' per quanto accaduto a Santo Stefano di Cadore. "Mi stringo ai parenti delle vittime e a tutti i loro cari e prego che il bilancio non si aggravi'' ha affermato Salvini in una nota. ''Aumentare la sicurezza stradale è un mio obiettivo - ha aggiunto l'esponente della Lega -, da papà ancor prima che da ministro, e tragedie come questa ci ricordano brutalmente l'importanza di essere responsabili e attenti alle regole".

Continua a leggere su Today...