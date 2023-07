Famiglia travolta e uccisa, l'auto che sfreccia e il fragore dell'impatto: il video dell'incidente

Un video potrebbe contribuire a fare luce sull'incidente in cui tre membri di una famiglia sono morti, a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Nei filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti dai carabinieri, da quello che sembra un magazzino si vede la strada in cui si è verificato l'incidente mortale e un auto nera arrivare, l'Audi guidata da Angelika Hutter che poi andrà a travolgere e uccidere la famiglia Antoniello. Nel frattempo le indagini proseguono: gli ultimi sviluppi.

Il video dell'incidente di Santo Stefano di Cadore

Dopo un paio d'auto, già a diversa distanza si sente il fragore del motore di un Audi guidata dalla donna tedesca Angelika Hutter, che passa a una velocità evidentemente superiore rispetto alle vetture che l'hanno preceduta. Pochi istanti dopo, il fragore dell'impatto e il rumore di una profonda frenata.

Le immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, le indagini sulla conducente proseguono.

Le indagini: dalla velocità ai test antidroga, le ultime notizie

Angelika Hutter non era sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. La donna tedesca ha travolto e ucciso la famiglia Antoniello a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, provocando la morte di papà Marco, del figlio Mattia di soli due anni, e della nonna Maria Grazia. Il drammatico incidente ha distrutto un'intera famiglia, che adesso chiede a gran voce "giustizia".

La 32enne tedesca, originaria di Deggendorf, in Baviera, viaggiava a una velocità superiore a quella consentita, ma secondo gli esami tossicologici, non era ubriaca e non era sotto effetto di sostanze stupefacenti. I test effettuati all’ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore hanno dato esito negativo, motivo per cui non ci saranno aggravanti di questo genere nel capo d’imputazione per omicidio stradale plurimo firmato dal pubblico ministero Simone Marcon.

Ora, l'attenzione degli investigatori è rivolta alla velocità con cui procedeva l'Audi nera della donna, prima di travolgere e uccidere tre persone. Secondo i carabinieri della Compagnia di Cortina, l'andatura dell'auto era superiore ai 70 km/h, in un tratto di strada urbana in cui è consentito procedere a una velocità massima di 50km/h. Eppure, il video, oltre ad alcuni dettagli e testimonianze, fanno ipotizzare che la velocità fosse ben superiore: l'auto è piombata senza controllo sulla famiglia Antoniello, sbalzando i corpi di Marco, Mattia e Maria Grazia a diverse decine di metri dal luogo dell'impatto.

Continua a leggere su Today.it...