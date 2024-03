Terrificante schianto: tre morti e tre feriti

Terrificante incidente stradale domenica 17 marzo, intorno alle 19, tra Sassari e Alghero: tre morti e tre feriti. Lo schianto sulla statale 291 nei pressi del bivio per Tottubella. Forse un sorpasso azzardato all'origine dell'incidente. Certo è che una terza vettura è piombata su due auto che avevano appena avuto un incidente. Sono in corso gli accertamenti per accertare con esattezza la dinamica del sinistro.

Le vittime sono due uomini e una donna: due viaggiavano a bordo di una 600 (avevano 20 e 17 anni) e una, di 31 anni, su una Mercedes. Sul posto nel giro di pochi minuti sono accorsi i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco, le ambulanze. In ospedale a Sassari al Santissima Annunziata, in codice rosso, un'intera famiglia: marito, moglie e bimba di dieci anni. Non sarebbero in pericolo di vita. Erano sulla Fiat 500x che ha colpito le altre due auto già incidentate.

Domenica di sangue sulle strade italiane. Tre morti anche in provincia di Taranto.