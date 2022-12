Cede il freno a mano, pulmino travolge una scolaresca: bambini feriti

Attimi di paura oggi a Sciacca (Agrigento), dove alcuni bambini sono stati investiti da un pulmino. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo era parcheggiato in un tratto di strada in discesa e l'autista non c'era. Improvvisamente ha iniziato a muoversi finendo su una scolaresca dell'istituto "Mariano Rossi". I bimbi stavano assistendo a un evento pubblico in un'area all'aperto nei pressi di un altro istituto scolastico. All'origine dell'incidente forse un problema al freno a mano, che si è disinserito. Si ipotizza che il mezzo non avesse la marcia inserita.

La scolaresca dava le spalle al mezzo. Alcuni bambini sono riusciti a scappare, altri sono stati colpiti. I feriti sono 9: 8 bimbi e un'insegnante. Immediatamente soccorsi, sono stati trasportati all'ospedale Giovanni Paolo II e ma le loro condizioni sarebbero comunque non preoccupanti. Ad alcuni dei bambini coinvolti nell'incidente sono stati praticati dei punti di sutura, altri devono essere sottoposti ad accertamenti diagnostici.

La dinamica dell'episodio è al vaglio della polizia municipale. Alcuni insegnanti, accorgendosi del mezzo, hanno provato a bloccarne la marcia.