Scuolabus finisce fuori strada: bambini in ospedale

Paura oggi, 23 novembre, per un incidente stradale avvenuto a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani. Un pulmino scuolabus è finito fuori strada per poi terminare la sua corsa su una fiancata. A bordo c'erano oltre all'autista, anche un assistente e 5 bambini.

Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco col 118. Tre bimbi e il conducente sono stati portati in ospedale. Aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente.

