Fa trekking su uno dei sentieri più belli d'Italia: ragazza cade e muore ad appena 21 anni

Era arrivata dalla Finlandia per conoscere uno dei luoghi più suggestivi d'Italia: è morta molto probabilmente per un incidente. La vittima è una turista finlandese di appena 21 anni. La ragazza stava percorrendo con il fidanzato il Sentiero degli dei, nella costiera amalfitana, nel territorio di Agerola, uno dei sentieri naturalistici più bellial mondo.

Hogstom Natalia Vera Wihelmina, sarebbe precipitata per alcune decine di metri, finendo sulle rocce dello strapiombo sottostante - alto oltre 100 metri - tra la vegetazione, mentre percorreva un sentiero. Per recuperare il corpo è stato necessario l'intervento degli uomini del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco del Gruppo Saf - speleologico, alpino, fluviale con il supporto di un elicottero. La ricerca è andata avanti per oltre 2 ore prima che riuscissero ad individuare la giovane, purtroppo prima di vita.

Lungo quasi 9 chilometri, il "Sentiero degli Dei" parte da Agerola e termina a Positano in provincia di Salerno con scenari panoramici e natura incontaminata che attira, da sempre, turisti da ogni parte del mondo.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, per chiarire la dinamica. La pista in ogni caso propende per una caduta accidentale.

