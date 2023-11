Violento scontro tra camion e Suv, tragedia sulla statale: tre morti

Tre persone sono morte in un incidente avvenuto poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 29 novembre 2023, lungo la strada statale 12 Nuova Estense, nel territorio di Serramazzoni, in provincia di Modena. Secondo una prima ricostruzione un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente all'altezza del viadotto di Malandrone, mentre percorrevano una semicurva.

L'impatto è stato molto violento e tre persone che viaggiavano all'interno dell'auto sono decedute sul colpo. Si tratta di una donna di 83 anni, di un uomo di 73 e di una terza persona non ancora identificata. Come si può vedere dalle immagini in seguito all'impatto la vettura si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenute ambulanze, automedica e vigili del fuoco, che hanno fatto arrivare anche l'autogru da Modena per il recupero dell'auto incastrata sotto il guardrail. Le forze del'ordine hanno chiuso al transito la Nuova Estense per consentire i soccorsi.

