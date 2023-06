Travolti e uccisi mentre spingono l'auto in panne: avevano finito di lavorare come camerieri

A Simbario, in provincia di Vibo Valentia, un giovane di 23 anni, Bruno Vavalà, e un uomo di 60, Nicola Callà, sono stati travolti e uccisi mentre spingevano la loro auto in panne su un viadotto. L' incidente è avvenuto intorno alle quattro del mattino lungo la Trasversale delle Serre. I due avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Sarebbero stati investiti da una Bmw che in quel momento stava transitando sul cavalcavia. L'impatto, avvenuto all'altezza dell'uscita Simbario, nei pressi di una galleria, è stato violentissimo e il corpo di una delle due vittime è stato recuperato sotto il cavalcavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Bruno e Nicola stavano viaggiando a bordo di una Peugeot con altre tre persone. Secondo una prima ricostruzione sarebbero scesi dal mezzo insieme ad altri due occupanti per un problema alla macchina. Poi in un attimo sono stati travolti. Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone.

Le due vittime erano di Serra San Bruno, un piccolo comune dell'entroterra calabrese. Probabilmente stavano tornando a casa. "Perdiamo due grandi lavoratori, legati profondamente al nostro paese, che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene". Queste le parole affidate ai social da Alfredo Barillari, sindaco di Serra San Bruno. "Alle famiglie di Bruno e Nicola dobbiamo vicinanza e rispetto, in un silenzio intriso di dolore per una tragedia che lascia il segno su tutti noi. In segno di cordoglio e solidarietà, interpretando il sentimento di tutta la comunità, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie".

