Si schianta guidando senza patente: l'amico al suo fianco muore, lui scappa a piedi. Poi si costituisce

Non si trovava da nessuna parte l'uomo di 38 anni di Dolianova, N.I., allontanatosi dal luogo dell'incidente in cui è morto l'amico 32enne Daniele Picciau. Oggi si è costituito. Lo schianto mortale è avvenuto prima dell'alba di domenica 12 novembre sulla Statale 387, a Soleminis (Sud Sardegna). Nell'incidente sono rimasti feriti altri due giovani: sono ricoverati in ospedale ma non rischiano la vita.

Il 38enne, per un giorno intero in fuga, disoccupato, senza patente, era alla guida della Bmw. Per cause imprecisate, avrebbe perso il controllo dell'auto che, procedendo verso Cagliari, ha sbandato, urtando il guardrail. Daniele Picciau era seduto sul sedile anteriore, è morto sul colpo. Gli altri due passeggeri, entrambi trentenni, hanno riportato lesioni guaribili in 30 giorni.

Oggi si è costituito ai carabinieri il 38enne: si è presentato in caserma, verrà denunciato per omicidio stradale. Lo avevano cercato ovunque i carabinieri, la protezione civile e i forestali, nelle campagne, tra i canneti, nelle periferie di comuni della zona. Lo avevano cercato senza esito anche nella sua abitazione, e in casa di amici e parenti.

