Colpo di sonno al volante, il figlio di 4 anni muore nello schianto: indagata la madre

La Procura di Treviso ha avviato un'indagine sulla madre del bambino di quattro anni morto in un incidente avvenuto sabato 11 febbraio a Spresiano, piccolo comune della provincia di Treviso. La donna, una 34enne della Repubblica Ceca, è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. La Procura da quanto si è appreso non procederà all'autopsia sul corpo del bambino.

L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della statale Pontebbana: l'auto, una Bmw X1, in base a quanto ricostruito dai carabinieri anche con l'ausilio di alcuni testimoni oculari, è sbandata verso destra centrando poi un cartello stradale e terminando la propria corsa contro un platano a bordo della carreggiata. Il bambino è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.

Sarebbe stato un colpo di sonno a causare la tragedia: Nicole, questo il nome della madre, aveva infatti trascorso insonne la notte precedente, ad accudire il figlio, a causa di una bronchite e poi la mattinata presso il pronto soccorso. Per il piccolo che viaggiava regolarmente agganciato con le cinture al seggiolino fissato al sedile, non c'è stato nulla da fare. I primi soccorritori hanno tentato a lungo di salvarlo, praticandogli anche il massaggio cardiaco, purtroppo senza fortuna.

L'indagine della Procura

Dopo due giorni di ricovero la madre del bambino è stata dimessa dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso e lunedì 13 febbraio è tornata a casa. L'indagine sarebbe un atto dovuto anche per far chiarezza sulla dinamica della tragedia. Come detto, sembra che il seggiolino fosse regolarmente agganciato al sedile posteriore, ma questa precauzione non è bastata per salvare la vita al bambino. Bisognerà chiarire poi anche la velocità a cui viaggiava l'auto. La famiglia del bambino è molto conosciuta nella zona. Il papà, Moreno, è infatti gestore del 'Caffè delle rose' di piazzale Burchiellati, a Treviso, e per aver avviato il 'Bacaro Mystanki' a Roncade.