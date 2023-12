Autobus si scontra con due auto: tragedia sulla statale 16

Grave incidente sulla strada statale 16, in Molise, tra Petacciato e Termoli. Il bilancio è tragico: un morto e diversi feriti. Secondo i quotidiani locali a perdere la vita sarebbe stato un ragazzino. Nello schianto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti almeno due veicoli e un autobus di linea extraurbano partito da Pescara.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, lunedì 18 dicembre 2023. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica.

Il bimbo è stato trasportato presso l'ospedale San Timoteo di Termoli, ma sarebbe arrivato già senza vita. Nell'incidente sono rimaste ferite almeno 4 persone; tra queste ci sarebbe anche il papà della giovane vittima dell'incidente. Sotto choc l'autista e i passeggeri dell'autobus. Uno dei veicoli coinvolti è finito in una cunetta al lato della strada; l'altra auto è rimasta gravemente danneggiata dall'impatto. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara.