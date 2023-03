Scontro frontale tra due auto: almeno 6 morti e feriti

Sei morti, tre donne e due uomini, e due feriti in gravi condizioni: è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci, in provincia di Trapani. Nello scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte. Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.

