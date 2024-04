Viaggio di nozze finisce in tragedia, schianto devastante: due donne morte sul colpo, lui guidava ubriaco

Due coppie di amici, un viaggio di nozze per festeggiare tutti insieme il matrimonio di due di loro. Il tragico schianto di Vezza d'Alba (Cuneo) ha scosso il Piemonte. Due donne, turiste tedesche, di 32 e 35 anni sono morte. Ora scatta un arresto per omicidio stradale. L'incidente stradale si è verificato mercoledì pomeriggio: un'Audi A5, è uscita di strada, sfondando una siepe e "volando" per decine di metri fino al cortile di una casa privata, abbattendo tutto quel che trovava sulla sua strada e centrando anche in pieno un albero. Sull'asfalto tracce di una lunghissima, inutile frenata. L'auto procedeva a velocità molto elevata. Una curva, poi la perdita di aderenza. L'impatto è stato devastante.

Tasso alcolemico di 1,7 grammi litro: arrestato per omicidio stradale

Ieri è stato arrestato per omicidio stradale aggravato il conducente dell'auto: tedesco, 36 anni, in un primo momento era stato ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale di Verduno. Le analisi hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,7 grammi litro, oltre tre volte il limite consentito per legge. Era ubriaco. Si trova ora nel carcere di Asti. Un altro passeggero, 36 anni, tedesco di origini afghane, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Le loro mogli hanno perso la vita: viaggiavano sui sedili posteriori della berlina, sono decedute sul colpo.