Migrante travolto e ucciso sull'autostrada, il corpo trascinato per metri

Tragico incidente stradale oggi, 7 novembre, alla barriera di Ventimiglia lungo l'autostrada A10. Un uomo è stato investito e ucciso. Si tratta di un migrante che, con molta probabilità, stava tentando di raggiungere la Francia.

A travolgere l'uomo è stato un mezzo pesante: il conducente non si è fermato, ha proseguito il viaggio e solo dopo ha avvisato le forze dell'ordine, autodenunciandosi.

La polizia stradale ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il corpo dello straniero è stato trovato tra due caselli e pare sia stato trascinato per diversi metri, come testimoniano le macchie di sangue trovate sull'asfalto.