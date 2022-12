Alessia Sbal investita e uccisa, la disperazione della mamma: "Hanno trovato brandelli di carne per metri"

"Chi ha visto, quel maledetto 4 dicembre, parli". È il disperato appello che la mamma e la sorella di Alessia Sbal, la giovane donna di Ciampino travolta e uccisa da un tir sul grande raccordo anulare di Roma, rivolgono oggi nel giorno dell'ultimo addio al Palazzetto dello sport di Ciampino. "Hanno trovato brandelli di carne per metri e metri", dice la mamma di Alessia che ha ancora negli occhi l'immagine del corpo straziato della figlia ridotto a "un grande pupazzo d'ovatta".

Per la morte di Alessia è stato arrestato un camionista di 47 anni, si trova ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Cosa è accaduto quella sera però non è ancora chiaro. Al vaglio degli inquirenti ci sono la telefonata fatta a un’amica, in cui Alessia Sbal avrebbe detto che un camion "le stava tagliando la strada", e poi altre tre chiamate al 112 per chiedere un intervento. Si ipotizza che ci sia stata una lite stradale tra la vittima e il conducente del mezzo pesante che l'ha travolta e l'investimento potrebbe essere stato un gesto volontario, non un incidente.

Oggi intanto le tribune del Palazzetto dello sport di Ciampino si sono riempite di giovanissimi per un saluto in musica ad Alessia con le strofe di Vasco, dei Queen, di Rino Gaetano. La mamma, dopo aver letto una poesia, ne ha ricordato l'amore per gli altri, per gli animali e un senso sacro dell'amicizia. "Mamma morirò prima di te - le aveva detto profetica - e quel giorno voglio tutti gli amici intorno". Amici che oggi si sono stretti alla famiglia. Ci sono stati anche momenti di tensione quando la sorella ha invitato alcune persone a uscire: "Mia sorella è morta sola ma è stata anche lasciata sola da viva".