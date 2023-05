Spaventoso frontale contro una Porsche: lui muore, moglie e figlio gravissimi

Un uomo ha perso la vita in un incidente alle porte di Arezzo. La tragedia si è verificata martedì poco dopo le 16: uno schianto frontale tra due automobili, una Porsche e una Skoda Fabia. Un uomo di 56 anni è morto, gravi anche le condizioni della moglie, 50 anni, e del figlio 26enne che viaggiavano con lui a bordo del mezzo. Per questi ultimi è stato disposto il trasferimento in codice rosso rispettivamente a Careggi e all'ospedale San Donato di Arezzo.

Le due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dell'interporto di Indicatore lungo la strada provinciale 21. Un impatto violentissimo, come riporta con foto e video dal posto ArezzoNotizie, che ha completamente distrutto la parte anteriore della Porsche e spinto l'altra auto fuori dalla carreggiata. Quattro in tutto le persone rimaste coinvolte.

Le conseguenze più gravi per la famiglia a bordo della Skoda. Il padre nonostante la corsa disperata verso il pronto soccorso del nosocomio di Arezzo dove lo attendeva l'elisoccorso per il trasferimento a Careggi, non ce l'ha fatta ed è morto. Sul posto oltre alla polizia municipale sono intervenute 4 ambulanze, Pegaso, automedica e i vigili del fuoco.