Al volante senza patente finisce contro un muro: morto 17enne

Un ragazzo non ancora maggiorenne alla guida di un'auto nonostante non avesse la patente, un cinghiale che compare sulla strada all'improvviso, l'impatto e lo schianto contro un muro. E' morto così, a Caserta, il 17enne Francesco D'Onofrio. L'incidente è avvenuto sulla Provinciale che collega Pietramelara e Baia e Latina.

D'Onofrio, che avrebbe compiuto 18 anni ad agosto, era in auto con un amico. E' emerso che guidava proprio lui, senza patente e senza il consenso dei genitori. All'improvviso è sbucato in strada un cinghiale. La brusca frenata non è bastata a evitare l'impatto, poi il mezzo è finito contro un muro. Il ragazzino è rimasto tra le lamiere, quando i vigili lo hanno estratto dall'abitacolo era ancora vivo e i sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e portato all'ospedale di Piedimonte Matese. E' morto poco dopo. Quando i sanitari hanno comunicato il decesso ai parenti ci sono stati dei momenti di tensione. Ferito anche il giovane che viaggiava con lui, coetaneo della vittima, che adesso è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

