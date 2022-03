Auto contromano in autostrada: tre morti e due feriti

Tragico schianto oggi, sabato 5 marzo, sull'autostrada A1 poco dopo l'uscita di Capua, nel Casertano. Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite. Un'automobile in contromano ha innescato un incidente a catena. Come si legge su Casertanews i mezzi coinvolti sono una Fiat 500 XL, un Range Rover Discovery e una Ford Mondeo.

L'impatto è stato terrificante. Le vittime (due sono fratelli ndr) sono rimaste intrappolate nelle auto, ridotte a un groviglio di lamiere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare i corpi. I due feriti sono stati affidati alle cure del 118 e portati d'urgenza in ospedale. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi.