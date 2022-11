Bambino attraversa la strada per rincorrere un pallone e viene travolto da una moto

Attimi di paura ad Artogne, in provincia di Brescia, dove un bambino di otto anni è stato investito da una moto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre.

Come racconta BresciaToday, il bambino ha attraversato via Gianico di corsa per raccogliere un pallone nel momento in cui passava un motociclista. L'uomo alla guida non ha avuto il tempo di sterzare e ha travolto il bambino. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, che ha inviato sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’allarme è fortunatamente rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118: il bimbo era spaventato e dolorante, ma le sue condizioni non sono apparse critiche. Dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per essere sottoposto agli esami del caso. Illeso il motociclista. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno.