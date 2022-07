Famiglia investita da una moto: il papà fa da scudo al figlio e muore

Tragico incidente, intorno alla mezzanotte, sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, quartiere di Bari. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato investito da una moto. Con lui c'era il figlioletto di sette anni, rimasto ferito. La vittima, vedendo il mezzo sopraggiungere, ha fatto da scudo con il proprio corpo a quello del bimbo. Alla guida della moto c'era un 20enne, che adesso è indagato per omicidio stradale.

La tragedia si è consumata in pochi minuti. Una famiglia - padre, madre e figlio minorenne - stanno attraversando la strada quando sopraggiuge la moto. Il padre, accorgendosi del mezzo, protegge il figlio con il suo corpo. Il piccolo rimane ferito e viene portato in ospedale, non è però in pericolo di vita. Il papà invece muore sul colpo, nonostante i soccorsi del 118. Anche il conducente della moto è in ospedale, mentre il veicolo è stato sequestrato. Delle indagini si occupa il comando di polizia locale di Bari, intervenuto sul posto per i rilievi.