Incidente di Cagliari (4 giovani morti): tutti i dubbi sulla dinamica

Cagliari è ancora scossa per l'incidente di domenica all'alba. Quattro giovani morti: Alessandro Sanna, 19 anni di Assemini, la coetanea Najibe Lavinia Zaher, di Selargius, figlia del consigliere comunale Omar Zaher, e i cagliaritani Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, di 24 anni. Al cimitero di San Michele il medico legale Roberto Demontis, su incarico della pm Rossana Allieri, che ha aperto un'inchiesta, ipotizzando l'omicidio stradale plurimo, ha effettuato un lungo esame esterno sui corpi delle quattro vittime ed effettuato prelievi per eventuali altri esami. Serviranno due mesi per i risultati. Il nulla osta per i funerali arriverà a breve.

Gli agenti della polizia locale di Cagliari hanno lavorato per ore per ricostruire la dinamica della tragedia, ancora da chiarire in tutti i suoi aspetti. Viene totalmente escluso il coinvolgimento di altri veicoli. In base a quel che è stato ricostruito, la Ford Fiesta condotta da Sanna stava viaggiando viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena. Avrebbe dovuto probabilmente imboccare lo svincolo per l'Asse mediano, è il tragitto più sensato, ma anche a causa dell'alta velocità ha tirato dritto, percorrendo un piccolo tratto contromano. A quel punto, il giovane alla guida, forse nel tentativo di evitare l'infrazione, ha perso in un istante il controllo del mezzo, che ha prima urtato il marciapiede, poi si è schiantato contro il pilastro all'ingresso di un giardino, ribaltandosi più volte.

Tre automobilisti in transito, due uomini e una ragazza, avrebbero assistito in diretta, a breve distanza, alla tragica sequenza di morte di viale Marconi. Lo scrive la Nuova Sardegna. Due erano alle spalle della Fiesta con i sei giovani a bordo e l'altro procedeva in senso opposto, da Quartu, ed era appena uscito da un benzinaio. Dopo l'impatto, l'auto sarebbe "decollata a 5 metri di altezza".

Invece L'Unione Sarda si interroga sul senso unico istituito in viale Marconi due anni e mezzo fa, "perché la segnaletica all'altezza dello svincolo per l'asse mediano, proprio nel punto in cui è avvenuto il tragico schianto, potrebbe ingenerare dubbi e poca chiarezza - sottolinea il quotidiano di Cagliari - soprattutto per chi non è a conoscenza del senso unico. La presenza di un cordolo tra le corsie di marcia per chi entra in città e quella riservata ai mezzi pubblici, sulla destra andando verso Quartu, potrebbe aver inoltre portato il conducente della Ford Fiesta a effettuare una manovra per evitare l'impatto, sbandando e finendo contro un pilastro in cemento per poi capovolgersi più volte". Tutte ipotesi da confermare.