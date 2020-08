Auto nella scarpata, è tragedia: morti il giovane alla guida e quattro ragazzi tra 11 e 17 anni

Tragedia immane. E' pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, sulle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo: cinque giovani sono morti.

Erano tutti a bordo di un fuoristrada, un Land Rover Defender 130 che, per cause da chiarire, è uscito dalla carreggiata in prossimità del rifugio Maraman, in direzione monte Crocette. Le vittime sono il conducente 24enne e quattro ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Feriti altri quattro ragazzi, due sono gravi. Sono tutti originari della zona.

Tutti quanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo del mezzo che è finito a circa 200 metri dalla sede stradale. Sul posto in seguito sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, 118 e soccorso alpino. Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo ed è probabile che si trovassero in alta Valle Grana in villeggiatura con le famiglie. Alcuni parenti sono arrivati sul luogo dell'incidente dopo pochi minuti: scene strazianti.

Secondo quanto riportato da quotidiano la Stampa, il gruppo era andato a guardare le stelle cadenti. Dopo cena si sarebbero dati appuntamento nella piazza in borgata Chiotti e avrebbero deciso di raggiungere l'Alpe Chastlar. Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte, mentre tornavano verso casa. Forse per una distrazione, all'imbocco di una curva a gomito verso sinistra, il 24enne ha perso il controllo del mezzo che è finito nel precipizio, rotolando più volte in una scarpata. L'impatto è stato devastante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incidente Castelmagno: i nomi delle vittime

Le vittime sono Marco Appendino, 24 anni, di Savigliano e che era alla guida del mezzo, i fratelli Nicolò ed Elia M., 17 e 11 anni, di San Sebastiano di Fossano (figli di un margaro di Castelmagno), Camilla B. (16) e Samuele G. (14) residenti a San Benigno di Cuneo