Tragico schianto frontale: Martina Guzzi muore a 25 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato martedì sera a Catanzaro in viale Magna Grecia. Si sono scontrate una Citroen C3 e una Ford Fiesta. La giovane donna alla guida della Citroen, Martina Guzzi, 25 anni, residente a Simeri Mare, è morta durante il trasporto in ambulanza.

Lo schianto, pare frontale, è stato devastante. In gravi condizioni il conducente dell'altro veicolo: è stato trasporato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e le volanti della polizia oltre al personale sanitario. Traffico a lungo rallentato sull'importante arteria stradale del capoluogo all'altezza del quartiere Aranceto.

Sempre ieri sera a Patti, in provincia di Messina, un uomo di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 113 all'altezza della frazione Valle. Il centauro si è schiantato con la sua moto contro un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: trasportato all'ospedale di Patti, stava per essere trasferito in elisoccorso a Messina ma è spirato poco prima del decollo.