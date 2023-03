Lo spaventoso incidente stradale in rettilineo: 7 morti, chi sono le vittime

Sette morti, tre donne e quattro uomini: è il bilancio, pesantissimo, di un incidente stradale avvenuto domenica nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci, nel Trapanese. Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 19. Il lungo rettilineo collega due località turistiche molto note del trapanese, San Vito lo Capo e, appunto, Custonaci.

I nomi delle 7 vittime dell'incidente stradale

Le vittime dell'incidente sono Vincenzo Cipponeri, 45 anni di Custonaci, che si trovava sull'Alfa; mentre sul Doblò c'erano i palermitani Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni. In serata è morta in ospedale Maria Pia Giambona, 34 anni di Custonaci, che era stata trasportata in gravi condizioni a Trapani; era a bordo dell'Alfa.

Il Doblò e l'Alfa Romeo 159 che provenivano da sensi di marcia opposti si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violentissimo, il boato sentito anche da lontano. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, provenienti da Trapani e Alcamo, per tirare fuori dagli abitacoli, ridotti a un ammasso di lamiere, le vittime.

La dinamica non è ancora stata ricostruita con precisione

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polstrada che hanno compiuto i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Al momento non è del tutto chiara, ma potrebbe essere legata all'alta velocità. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare subito i soccorsi.

La zona dove è avvenuto l'incidente è una delle più frequentate del Trapanese, per il mare cristallino e la spiaggia di San Vito lo Capo. Soprattutto nei weekend la provinciale 16 è molto trafficata. Quel tratto di strada che costeggia una mare da sogno, sullo sfondo del Monte Cofano, è stato teatro ieri di uno degli incidenti più spaventosi degli ultimi tempi nell'Italia intera.