Cade con la moto, dietro c'è il padre che lo travolge: morto imprenditore di 34 anni

Una tragedia della strada e allo stesso tempo una tragedia familiare. L'imprenditore lombardo Gabriele Gottardi, 34 anni, è rimasto vittima di un incidente in moto in Austria. È stato investito dal padre Luciano, 68 anni. Come scrive Massimiliano Melley su MilanoToday, padre e figlio erano diretti a un raduno europeo di Bmw in Germania con un gruppo di amici.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia tirolese, le moto arrivate in Austria dalla Val Passiria hanno imboccato la Ötztaler Bundesstrasse verso nord, per dirigersi nella località bavarese di Garmisch, dove dal 5 al 7 luglio sono in programma i "Bmw Motorrad Days". All'altezza di Längenfeld, un motociclista del gruppo ha frenato per accedere a una stazione di servizio. Gabriele Gottardi lo seguiva, ha perso il controllo della moto ed è caduto. Un terzo motociclista ha scansato Gabriele, mentre Luciano, forse per la visuale coperta, ha travolto il figlio. Poi è caduto lui stesso. Per Gabriele Gottardi non c'è stato nulla da fare.

Gabriele Gottardi era titolare, insieme al fratello Ivan, dell'azienda Teo.Rema di Erbusco. La salma è stata portata all'ospedale di Innsbruck, dove si effettuerà l'autopsia.