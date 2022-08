Auto finisce fuori strada, morti quattro ragazzi tra i 18 e 19 anni

Quattro ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto in provincia di Treviso, all'altezza del civico 10 di via Cordignano a Godega di Sant'Urbano. Avevano tutti tra i 18 e i 19 anni

Come racconta Alvise Wollner su TrevisoToday, le vittime sono Daniele De Re, 18 anni, Xhuliano Kellici, 19 anni, residente a Cordignano, Daniele Ortolan di Orsago e Marco Da Re di Caneva, in provincia di Pordenone (entrambi 19enni). I quattro erano a bordo di una Volkswagen Polo quando, poco dopo le due di notte all'altezza di una curva, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo nel fossato che costeggia la strada. Lo schianto è stato fatale.

Sono stati i residenti, svegliati dal boato dell'impatto, a chiamare i soccorsi. Oltre all'ambulanza del Suem 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso e gli agenti della polizia stradale. Da ricostruire i motivi per cui l'auto è finita fuori strada. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba. Una strage arrivata a poche ore dai funerali di Alessandro Feletto, il 17enne che martedì scorso aveva perso la vita a Ormelle per un incidente mentre era in sella alla sua moto Malaguti.

"Sono davvero dispiaciuta per quanto accaduto, queste notizie fanno male. Ero in paese stamattina quando ho saputo della tragedia. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno ai familiari delle vittime. Siamo di fronte a una tragedia che segnerà la nostra comunità", dice Paola Guzzo, sindaco di Godega di Sant'Urbano.