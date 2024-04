Schianto frontale auto-camion, l'impatto è violentissimo: due morti sul colpo

Gravissimo incidente stradale lunedì pomeriggio non lontano da Matera. Due uomini di 46 e 48 anni sono morti in uno schianto avvenuto nell'area industriale di Jesce, nei pressi dello stabilimento della Mermec-Ferrosud, sulla provinciale 41 al confine tra Basilicata e Puglia.

Morti due uomini

Erano a bordo di un’automobile che, per cause imprecisate, si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco: sono morti entrambi sul colpo. Le vittime erano originarie di Pulsano e Palagianello, in Puglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, anche con un'eliambulanza.

Ferito anche l'uomo alla guida del camion, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato accompagnato all'ospedale "Madonna delle Grazie". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia Locale, i cui agenti sono stati impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell'ennesima tragedia sulle strade lucane.

Ogni giorno sulle strade italiane muoiono almeno 7-8 persone. Una strage quotidiana che si concentra su strade statali e provinciali, dove l'indice di mortalità è molto più elevato rispetto ad autostrade e centri urbani.