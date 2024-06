Auto contro muro, nuova tragedia sulla "statale della morte": famiglia distrutta, chi sono le tre vittime

Pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale, l'ennesimo, avvenuto ieri sulla statale 106 Jonica in provincia di Reggio Calabria. Il bilancio definitivo è di 3 morti: marito, moglie e la sorella disabile della donna, tutti di Brancaleone. C'è anche un ferito grave. Percorrevano la statale 106 in direzione Catanzaro-Reggio Calabria quando, all'altezza del museo di Locri, per cause in fase di accertamento (si ipotizza anche un malore), l'uomo alla guida della Fiat Panda ha perso il controllo andando a sbattere contro un muro.

Le vittime

Le vittime sono i coniugi Antonio Simonetti, operatore scolastico di 61 anni, la moglie Domenica Palamara, 58 anni, e Santina Palamara, 60 anni, sorella disabile di Domenica. Ferito il figlio diciannovenne dei coniugi, trasferito con l'elisoccorso in ospedale per diverse fratture, secondo quanto riporta ReggioToday.

La statale della morte

Sono numerose in Italia le arterie che vengono definite "strade della morte" per la loro pericolosità. La 106 jonica è tra queste, praticamente ogni giorno si verificano incidenti lungo la strada che attraversa tre regioni, Calabria, Basilicata e Puglia, da Reggio fino a Taranto. Spesso si tratta di schianti mortali: è un'arteria che consente in alcuni tratti velocità autostradali pur non essendo un'autostrada. In alcuni settori è larga e comoda, ma poi all'improvviso diventa una normalissima statale italiana, stretta e caratterizzata da lunghi rettilinei che spingono gli automobilisti a procedere a velocità sostenuta. Visto che manca lo spartitraffico centrale, il rischio di sconfinamenti nella corsia opposta è altissimo, così come gli scontri frontali, spesso fatali.

Da anni si susseguono gli appelli per maggiori interventi di messa in sicurezza e per l'ammodernamento. La statale 106 è la seconda più importante arteria viaria della Calabria. L'Organizzazione di volontariato "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106", è molto attiva anche sui social con le sue campagne di sensibilizzazione: sono state ben 228 le vittime dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2023. L'ennesima tragedia stradale riapre la riflessione su quali siano le vere priorità infrastrutturali per la Calabria. "Quante giovani vite ancora dovranno trovare una fine sulla famigerata e tristemente nota "strada della morte" in Calabria prima che al Governo capiscano che l’unica priorità ed emergenza infrastrutturale della Calabria è l’ammodernamento della Statale 106 Jonica e non il ponte sullo Stretto….? Alle Famiglie delle vittime le mie più sincere e sentite condoglianze" scrive su Facebook Fabio Pugliese di "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106".