Frontale devastante, la moto si incastra nell'auto poi va tutto a fuoco: un morto e un ferito grave

Grave incidente stradale sabato sera alle 21 a San Michele in Bosco, nel comune di Marcaria (Mantova), nei pressi di una nota pizzeria. C'è stato uno scontro frontale e violento tra una motocicletta e un'automobile sulla strada provinciale tra Marcaria e Campitello. I mezzi poi hanno preso fuoco.

Il bilancio è drammatico: è morto sul colpo il motociclista, R.B. di 49 anni, residente a Commessaggio. Ferita in modo grave la ragazza di 20 anni alla guida della vettura, ricoverata all'ospedale di Mantova. Nonostante le ferite, è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo e a mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero il suo mezzo.

La dinamica dell'incidente di Marcaria non è chiara, al momento, così come non lo sono le cause. Pare che la moto abbia colpito frontalmente l'auto con violenza inaudita: si è infatti incastrata nella parte anteriore del mezzo, che ha poi preso fuoco. Il centauro è deceduto sul colpo, dopo un volo di decine di metri sull'asfalto.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono accorse nel giro di pochi minuti la polizia stradale di Mantova, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, sempre del capoluogo virgiliano.

Continua a leggere su Today.it...